الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الاطراف السودانية إلى ضبط النفس

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (ا ف ب)

اعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن الاحداث الجارية في السودان.

وطالب الاتحاد الأوروبي الجمعة بـ"نزع فتيل التصعيد" تعليقاً على أعمال العنف التي شابت التظاهرات المناهضة للحكومة السودانية، وكذلك بالإفراج عن جميع المعارضين المعتقلين "تعسفاً".

وأورد بيان لمتحدثة باسم الاتحاد "ننتظر من الحكومة السودانية أن تفرج عن جميع الصحافيين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين آخرين تم اعتقالهم تعسفاً، وأن تجري تحقيقاً معمقاً حول الوفيات والتجاوزات الأخيرة".

وأضاف: "في هذا الإطار، فإن لجنة التحقيق التي أعلنتها الحكومة ... ستخضع لمراقبة دقيقة".

وقتل 22 شخصاً وفق حصيلة رسمية واعتقل 1000 آخرون خلال 3 أسابيع من التظاهرات المناهضة لحكم الرئيس عمر البشير.

والجمعة، أطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على متظاهرين خرجوا في شوارع الخرطوم وأم درمان بعد صلاة الجمعة.

ونقلت المتحدثة أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، تدعو جميع الأطراف إلى "نزع فتيل التصعيد وضبط النفس".

وأضافت: "من مسؤولية السلطات السودانية ضمان حق حرية التجمع والتعبير بموجب القانون الدولي".

وتابعت: "على جميع الأطراف ضبط النفس والامتناع عن أي عنف جديد بهدف احتواء الوضع".

ويعاني السودان أزمة اقتصادية تفاقمت خلال العام الفائت بسبب نقص العملات الأجنبية.

وتأتي موجة الاحتجاجات الحالية رفضاً لرفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف في ديسمبر(كانون الأول).

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