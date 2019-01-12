اغتيال قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
أشارت مصادر إعلامية باغتيال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي على عوض الكازمي في مديرية المحفد بمحافظة أبين برصاص مسلحين مجهولين.
وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي إن الكازمي يعتبر أحد ضحايا التحريض الحوثي على المجلس الانتقالي.
وأضاف أن ذلك يأتي ضمن سياق الأجندة الإقليمية التي تدعم الإرهاب وتموله في اليمن بهدف إرباك جهود تثبيت الأمن والاستقرار التي يقودها التحالف العربي.
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