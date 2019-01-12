اغتيال قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن  

... مقتل نائب وزير ايراني بالرصاص في طهران قتل نائب وزير الصناعة الايراني صفدر رحمت ابادي مساء الاحد برصاص مجهولين في طهران حسب ما افادت وسائل اعلام ايرانية

... مقتل ضابط برصاص مجهولين في جنوب شرق اليمن قام مسلحان مجهولان باغتيال ضابط في الجيش اليمني في وسط مدينة سيئون بمحافظة حضرموت في جنوب شرق البلاد، بحسبما افاد مصدر امني..

... إعدام “سفاح الخادمات” في السعودية أحد أشرس سفاحي الشرق الأوسط نفذ حكم القصاص تعزيراً صباح أمس، على عوضة بن أحمد سالم، الملقب بـ "سفاح الخادمات" في محافظة ينبع بالقرب من السجن العام بعد أن اتهم بقتل ثلاث عاملات من الجنسية الإندونيسية، ودين بقتل اثنتين منهن. وجاء تنفيذ حكم القصاص بعد أن أصدرت الدائرة المشتركة الأولى في محكمة ينبع حكماً بالإجماع بقتل “السفاح" تعزيراً ومصادرة مركبته المستخدمة في جرائمه، وهاتفه المحمول الذي يحوي أفعاله الجنسية مع ضحاياه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف، إضافة إلى مصادقة المحكمة العليا أخيراً على الحكم.

... البشير يتهم "متآمرين" بالوقوف خلف أعمال العنف اتّهم الرئيس السوداني عمر البشير الثلاثاء "متآمرين" بالوقوف خلف أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات الاحتجاجية التي هزّت البلاد إثر رفع السلطات سعر رغيف الخبر

... الحكومة اليمنية تؤكد التزامها باتفاق السويد رغم الانتهاكات أكدت الحكومة اليمنية، التزامها باتفاق ستوكهولم وتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد، في وقت لا تزال ميليشيات الحوثي تتهرب من تنفيذ الاتفاق.