قرقاش: كلمة بومبيو رسالة مهمة لدعم الحلفاء والأصدقاء

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

رحب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بالكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في القاهرة الخميس، قائلاً إنها رسالة دعم للحلفاء والأصدقاء.

وقال قرقاش على تويتر: "كلمة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الجامعة الأمريكية في القاهرة مهمة في دعمها للاستقرار الإقليمي وتشخيصها للأخطار التي تواجه المنطقة، واشنطن عبر وزيرها تؤكد على أهمية تحالفاتها ودعم أصدقائها، رسائل ضرورية مبنية على دور الدولة الوطنية وسيادتها".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، نظم زيارة إلى القاهرة، والتقى فيها الرئيس السيسي، وألقى العديد من التصريحات المهمة عن العلاقات المصرية الأمريكية، وزار أيضا كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة.

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