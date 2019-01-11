غريفثس يعبّر عن قلقه بعد هجوم العند

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعد هجوم ميليشيات الحوثي على العرض العسكري ، أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس، عن قلقه من "تصعيد العنف" من قبل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، اليوم الخميس.

وحث غريفيثس "على ممارسة ضبط النفس، والامتناع عن المزيد من التصعيد".

ودعا المبعوث الخاص "إلى خلق مناخ موات للحفاظ على الزخم الإيجابي الناتج عن مشاورات السويد وعن استئناف عملية السلام اليمنية".

وكانت الحكومة اليمنية قالت، في وقت سابق اليوم الخميس، إن تصعيد ميليشيات الحوثي الانقلابية، باستهداف قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، وتكرار انتهاكاتها لوقف إطلاق النار في الحديدة، والتنصل من تطبيق ما تم الاتفاق عليه في السويد برعاية الأمم المتحدة، هي "رسائل تحدٍّ سافرة للمجتمع الدولي وقراراته الملزمة، ومؤشر واضح على رفضها الصريح لجهود السلام، والمضي في تنفيذ أجندة داعميها في طهران".





اقرا ايضا: السفير السعودي في اليمن: إيران تقف وراء هجوم العند