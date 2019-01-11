الحكومة اليمنية: إيران تتحدى المجتمع الدولي بأفعالها الإرهاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



اعتبرت الحكومة اليمنية الشرعية، أن استهداف ميليشيات الحوثي قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، وتكرار انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، والتنصل في تطبيق ما تم الاتفاق عليه في السويد، هي بمثابة رسائل تحدي سافرة للمجتمع الدولي وقراراته الملزمة، مشددة على أن ذلك يتضح من رفضها الصريح لجهود السلام، والمضي في تنفيذ أجندة داعميها في طهران.

وأكدت في بيان صحافي، عقب هجوم العند، أن تزامن تكثيف إطلاق الطائرات الإيرانية المسيرة والمفخخة منذ اتفاق السويد، عمل مخطط وممنهج، يهدف إلى إفشال جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، إضافة إلى تورط طهران في توجيه أفعال الحوثيين بما يخدم مصالحها.

وشدد مجلس الوزراء، على أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، أمام محك واختبار حقيقي لجديتهم وقدرتهم على وقف هذا التعنت الحوثي ومن يقفون وراءه، وذلك باتخاذ أفعال جادة وليس إدانات كلامية أو تلميحات تهدئة، يجري تفسيرها بشكل خاطئ من قبل الميليشيات الانقلابية، مشدداً على أنّ الحكومة الشرعية والتحالف العربي الداعم لها، لن تقف مكتوفة الأيدي في حالة استمرار هذا التمادي والمساعي الحوثية لإطالة أمد الأزمة.

واستنكر مجلس الوزراء اليمني، تمرد إيران على القرارات الأممية الملزمة، واستمرارها في انتهاك حظر تسليح الحوثيين، وتزويدهم بالطائرات المسيرة وتهريب الصواريخ والأسلحة إليهم،

ورأى مجلس الوزراء، أن إيران لن تتوقف ما لم يتم ردعها بقوة وحزم من قبل المجتمع الدولي.

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