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التحالف الدولي يعلن بدء الانسحاب من سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)          


أعلن الناطق باسم التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، شون راين، الجمعة، أن عملية الانسحاب من سوريا بدأت، من دون أن يوضح إن كان يتحدث عن القوات الأميركية وحدها أم جميع قوات التحالف الدولي. 

وقال راين، إن قوات المهام المشتركة بدأت ما أسمها "عملية العزم الصلب" والانساحاب المدروس من سوريا، في إشارة إلى التحالف الذي تقوده واشنطن ضد داعش، رافضاً إعطاء تفاصيل تتعلق بالجدول الزمني للعملية والمواقع، أو تحركات الجنود لأسباب أمنية. 

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