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الأمازيغ يحتفلون برأس السنة الأمازيغية

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

يحتفل يوم  غد السبت  الأمازيغ في المغرب العربي كالجزائر والمغرب برأس السنة الأمازيغية،2968  و الموافق ل 12 من كل شهر يناير يحتفلون بإحياء طقوس جذورها ضاربة في التاريخ القديم. 

وتتخذ الاحتفالات أشكالا عديدة؛ إعداد أطباق تقليدية من الأكل الشعبي المتوارث عبر الأجيال، وتوزيع الفواكه على الأطفال، والخروج لمعايدة الأهل والأقارب والجيران في أجواء تبعث على البهجة وتحافظ على التراث الأمازيغي. 
 

 

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