فرنسا ستنسحب من سوريا "إذا وُجد الحل السياسي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، عن أن فرنسا ستنسحب عسكرياً من سوريا عندما يتمّ التوصل إلى "حل سياسي" .

كما رحب بالتغيير في الموقف الأمريكي الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب بشأن انسحاب الولايات المتحدة بوتيرة ملائمة للوضع في سوريا.

وأكد لودريان لقناة "سينيوز" الفرنسية "نحن موجودون في العراق، وموجودون بشكل متواضع في سوريا إلى جانب الأميركيين".

وتابع لودريان "بالتأكيد عندما يتم التوصل إلى حلّ سياسي سننسحب".

ورحب وزير الخارجية الفرنسي بالتغيير" الظاهر لموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الانسحاب من سوريا. فبعدما أعلن بتسرع في ديسمبر الماضي عن سحب ألفي جندي أميركي من سوريا، عاد وأكّد أن الانسحاب سيجري "بوتيرة ملائمة" للوضع.

وتنشر باريس 1200 جندي في إطار التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وذلك عبر عمليات جوية والمدفعية والقوات الخاصة في سوريا ودورات تدريبية للجيش العراقي.

وترى الحكومة الفرنسية مع ذلك أنه من الصعب القضاء كلياً على "داعش" على الأرض بدون دعم الولايات المتحدة التي نفذت 90 في المئة من العمليات الجوية ضدّ التنظيم.

كذلك، أكد وزير الخارجية الفرنسي، على ضرورة ضمان "أمن الأكراد، أفضل حلفائنا، على المستوى الدولي" في مكافحتهم لتنظيم "داعش" والذين سيصبحون مهددين بشكل مباشر في حال الانسحاب الأميركي.

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