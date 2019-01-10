تنبيه متقدم برياح مثيرة للغبار والأتربة على أجزاء بالرياض
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (akhbaar24)
أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها متقدما عن وجود نشاط في الرياح السطحية يؤدي لإثارة الأتربة والغبار ويحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.
وأوضح التنبيه أن الحالة ستبدأ الساعة الـ9 من صباح اليوم الخميس، وتستمر حتى الـ6 مساء.
تشمل العاصفة الرياض ومحافظتي الخرج ورماح وتمتد الى الأفلاح وليلى ووادي الدواسر.
مصدر الصورة: ajel.sa
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