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الرئيس الموريتاني يقود مسيرة ضد النزاعات العرقية 

أخبار الآن | نواكشوط - موريتانيا - (أ ف ب) 
                            
دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الأربعاء بلاده الى استئصال خطاب الكراهية خلال مشاركته في مسيرة تهدف الى وأد التوترات العرقية.

وقال عبد العزيز خلال المسيرة في العاصمة نواكشوط "الناس الذين هم خلف هذا الخطاب أقلية، لكن يجب علينا وضع حد لسلوكهم السام من أجل مستقبلنا".

كما حذر من انه سيستخدم قانونا تم تبنيه العام الماضي للانقضاض على "الكراهية والعنصرية والخطاب العنيف".

وحمل المشاركون في المسيرة لافتات تعزز التماسك العرقي وهم يهتفون "لا للكراهية والتطرف والتحريض على العنف"، في حين قال منظموها ان مئات الالاف لبوا الدعوة للمشاركة.

ورفضت المعارضة الدعوة للمشاركة وقالت "هذه المسيرة لا يمكن أن تكون حلا"، ودعت إلى حوار وطني لإيجاد "حلول مستدامة".

 

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