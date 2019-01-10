الإرياني: نطالب بموقف أممي حاسم تجاه ممارسات الحوثي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

طالب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم من العبث الذي تمارسه مليشيات الحوثي، وممارسة الضغط الكافي لإجبارها على تنفيذ اتفاق السويد.

وقال الوزير الإرياني في تصريحات لوكالة الانباء اليمنية "سبأ"، إنّ وفد ميليشيات الحوثي في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، يرفض التحرك كيلو متراً واحداً من المدينة تحت مبررات واهية، مؤكداً أن الشعب اليمني والحكومة الشرعية، بدعم وإسناد من التحالف العربي، قادرون على مواصلة تحرير البلاد ووضع حد للأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتردية، في حال عجزت الأمم المتحدة عن إجبار المليشيات على تنفيذ اتفاق السويد.

وأشار الإرياني، إلى أنّ الصورة باتت كاملة الوضوح لدى الأمم المتحدة، وأن مبعوث الأمين العام إلى اليمن، مارتن غريفثس، وفريق الرقابة والمجتمع الدولي، حول الطرف المعرقل للسلام والمتسبب في استمرار المعاناة الإنسانية في البلاد".

وأضاف وزير الإعلام:"لا توجد أي قيمة للمراقبين في الحديدة، ما لم تجبر المليشيات الحوثية على تنفيذ اتفاق السويد، وخصوصاً الجزء المتعلق بالحديدة وموانئها، لأن المشكلة لا تكمن في قلة عدد المراقبين، ولكن في رفض المليشيات الالتزام بالاتفاق".

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