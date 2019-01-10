الأردن يدرس طلب استضافة المحادثات اليمنية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الخميس، أن موفد الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس طلب من الأردن استضافة اجتماع حول اليمن وأن بلاده تدرس الطلب.

وأوضح مصدر في الأمم المتحدة في عمّان أن الاجتماع سيتناول اتفاق تبادل الأسرى المبرم بين جانبي النزاع في اليمن من دون أن يتم تطبيقه بعد.

وقال الصفدي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اليمني خالد اليماني في عمان "تلقينا اليوم طلبا من المبعوث الخاص مارتن غريفثس لعقد اجتماع محدد في المملكة وسندرس هذا الطلب".

وأضاف "سنتعامل مع الطلب بما ينسجم مع منطلقنا الأساس، وهو الإسهام في حل الأزمة اليمنية بالتنسيق مع أشقائنا، وسنرد على هذا الطلب إن شاء الله بأسرع وقت ممكن". وعمان هي مقر مكتب بعثة الأمم المتحدة الخاصة باليمن.

وأوضح مصدر أممي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس، أن "هذا الاجتماع مصغر ولم يحدد له موعد، وهو للجنة خاصة من أطراف الأزمة مكلفة بمتابعة تطبيق اتفاق تبادل الأسرى".

وكانت الأمم المتحدة حققت اختراقا في الثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر بعد ثمانية أيام من المحادثات في السويد بين ممثلين عن حكومة الشرعية والحوثيين المدعومين من إيران.

وبموجب هذا الاتفاق، دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر في مدينة الحديدة الواقعة في غرب اليمن على البحر الأحمر، على أن يلتزم المقاتلون الانسحاب من المنطقة التي ستدخلها بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة. كما اتفق الطرفان على تبادل أسرى.

وقال اليماني إن شيئا لم يتحقّق على الأرض منذ اتفاق السويد، مشيرا إلى أن الطرف الحوثي اليمني "لم يقبل الخروج" من الحديدة والموانئ، معتبرا أن "هذه مسؤولية البعثة الأممية ومسؤولية الجنرال باتريك كامرت الذي يعمل على تنفيذ ذلك".

وأشار إلى تطلعه إلى "انسحاب كامل للميليشيات الحوثية من الحديدة". وقال "نتطلع لتحقيق هذا الهدف وهو الآن مسؤولية المجتمع الدولي".

وكان غريفثس طالب الأربعاء طرفي النزاع في اليمن بالدفع لتحقيق "تقدم كبير" بعد الاتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد.

وقال غريفثس أمام مجلس الأمن عبر الدائرة المغلقة، إنه لا بد من إحراز "تقدم كبير" قبل جولة مفاوضات جديدة.

إلا أنه لم يحدد بعد لا مكان ولا موعد الجولة الجديدة من المحادثات.

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