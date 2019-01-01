مفاجأة تفجرها النيابة المصرية حول قاتل الأطفال الثلاثة وأمهم

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (متابعات)

أماطت النيابة المصرية اللثام، عن الجريمة الوحشية التي هزت المجتمع المصري عشية رأس السنة.

ووفق النيابة المصرية، فإن منفذ جريمة مقتل الأطفال الثلاثة وأمهم في مدينة كفر الشيخ المصرية، هو والد الأطفال المذبوحين.

ونشرت صحيفة الجمهورية الحكومية في مصر، الصور الأولى للأطفال المذبوحين.

مصدر الصورة صحيفة الجمهورية

وتجري النيابة المصرية تحقيقات موسعة مع الزوج المتهم بذبح زوجته الطبيبة وأولاده بسبب خلافات أسرية.

وأكدت الداخلية المصرية أن التحقيقات بينت عدم وجود أي آثار عنف داخل الشقة، وهو ما يؤكد أن الحادث لم يكن بدافع السرقة وبتضييق الخناق على الزوج ومواجهته اعترف بجريمته التي هزت المجتمع المصري.

وكشف الجاني في اعترافاته، أنه قام بخنق زوجته بالحبل وطعنها بسكين حتى تأكد من وفاتها، ثم قام بطعن أبنائه تباعا فأودى بحياتهم، واستولى على المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته لتضليل جهات البحث والإيحاء بأن الحادث تم بدافع السرقة.

وكانت وسائل إعلام مصرية، قالت إن أحد سكان كفر الشيخ عثر أمس الاثنين، على زوجته وأطفاله الثلاثة مذبوحين "في ظروف غامضة".

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