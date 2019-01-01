مسؤول إيراني: السعودية كسبت في العراق وطهران خسرت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

في اعترافات صريحة بتدخل إيران بشؤون العراق، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، حشمت الله فلاحت بيشه، إن طهران نجحت سياسيا وعسكريا في العراق، لكنها أخفقت اقتصاديا.

واعتبر بيشه، أن الأداء الاقتصادي الإيراني، كان سلبيا في العراق، مشيرا إلى أن السعودية كسبت الأسواق العراقية، جراء ضعف الأداء الإيراني في تلك الأسواق.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا" الثلاثاء عن فلاحت بيشه قوله، إن جلسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الأحد الماضي لدراسة العلاقات الاقتصادية مع العراق وسوريا توصلت إلى أن "نتائج أدائنا من الناحية الاقتصادية في العراق ليست مرضية خلافا للنتائج الإيجابية التي توصلنا إليها من الناحيتين السياسية والعسكرية".

وأضاف أن أسواق بغداد تفتقر إلى البضائع الإيرانية، وهناك منافسة تجارية غير عادلة في مدينتي النجف وكربلاء، تؤدي عملياً إلى غياب الشركات الإيرانية من السوق العراقية.

كما شدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني على أن "للعراق دورا ومكانة مهمة في العلاقات الخارجية لإيران". وقال: "بغض النظر عن القضايا الاستراتيجية والأيديولوجية، فلهذا البلد أهمية بالغة لنا من الناحية الاقتصادية والتجارية والدينية".

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