ماهي أمنيات المبعوث الأممي لليبيا في 2019؟

أخبار الآن | طرابلس - ليبيا (متابعات)



أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، عن أمله في أن تتحقق تسوية تاريخية في ليبيا خلال العام 2019، قائلا إنه يأمل أن يكون العام الجديد عام تلاق لكل الليبيين دون استثناء حول تسوية تاريخية تنهي تشتتهم،

وتوحد مؤسساتهم، وتجدد قياداتهم، وتحل منطق الدولة مكان صراعاتهم، وتطوي صفحة السلاح الذي فرقهم، وتنهي خطر الإرهاب الذي يقض مضاجعهم، وأن توقف التدخلات الخارجية في وطنهم، إذ أن هذا هو هدف الأمم المتحدة وتعمل بإصرار على تحقيقه.



، وذلك في تغريدة على حسابه في "تويتر

يذكر أن تنظيم داعش الإرهابي تبنى تنفيذ الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر وزارة الخارجية الليبية، الأسبوع الماضي، في العاصمة طرابلس، وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الهجوم نفذه 3 انتحاريين بأحزمة ناسفة وأسلحة رشاشة تمكنت من اقتحام مقر وزارة الخارجية الليبية وسط طرابلس.

وأسفر الهجوم عن مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين.

وأدان المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة الهجوم بشدة، وأكد أنه سيواصل العمل مع الشعب الليبي لمنع الإرهابيين من تحويل البلاد لملاذ ومسرح لإجرامهم، كما لقي هذا الهجوم إدانات واسعة على المستوى المحلي والدولي.

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