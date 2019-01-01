السودان: الاحتجاجات تتوجه إلى قصر البشير

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة - (أ.ف.ب)

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات السودانية التي تشهدها البلاد , حيث توجه عشرات المتظاهرين إلى القصر الرئاسي في الخرطوم مطالبين الرئيس السوداني عمر البشير بالتنحي ، هذا ومنعت قوات الامن السوداني المتظاهرين من الوصول الى القصر مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

كما انتشر في وسط الخرطوم مئات من أفراد الشرطة وقوات الامن والجنود ، ومنعت قوات الامن مجموعات من المتظاهرين في أحياء أخرى من التوجه الى وسط العاصمة للانضمام الى التظاهرة المتجهة إلى قصر البشير.

اقرأ المزيد:

البشير: مشاكلنا تحتاج لصبر وحكمة