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السودان: الاحتجاجات تتوجه إلى قصر البشير

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة - (أ.ف.ب)

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات السودانية التي تشهدها البلاد , حيث توجه عشرات المتظاهرين إلى القصر الرئاسي في الخرطوم مطالبين الرئيس السوداني عمر البشير بالتنحي ، هذا ومنعت قوات الامن السوداني المتظاهرين من الوصول الى القصر مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

كما انتشر في وسط الخرطوم مئات من أفراد الشرطة وقوات الامن والجنود ، ومنعت قوات الامن مجموعات من المتظاهرين في أحياء أخرى من التوجه الى وسط العاصمة للانضمام الى التظاهرة المتجهة إلى قصر البشير.

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