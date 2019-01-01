السودان: أحزاب سياسية تطالب بإجراء انتخابات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

طالب 22 حزباً سياسياً في السودان، الثلاثاء، بإجراء انتخابات في البلاد، وحل البرلمان وتشكيل حكومة انتقالية. ودعت الأحزاب السياسية السودانية، إلى إجراء انتخابات تديرها حكومة غير قائمة على المحاصصة، بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها مدن سودانية عدة منذ أسابيع، أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى.

كان الرئيس السوداني عمر حسن البشير، أصدر قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الأحداث الأخيرة في السودان. وكان البشير دعا في كلمته أمس بمناسبة ذكرى الاستقلال، المعارضة إلى حوار وطني، دون إقصاء أو تهميش. وتعهد بإجراء انتخابات 2020 في أجواء حرة ونزيهة.

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