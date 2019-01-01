الحريري: لبنان لايمكن أن يبقى بدون حكومة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حذر رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، من أن لبنان لا يمكنه البقاء مدة أطول من دون حكومة بعد أكثر من سبعة أشهر من المشاورات الصعبة لتشكيلها، محذرًا من وضع اقتصادي “صعب”.

وأكد الحريري للصحافيين، بعد لقائه ميشال عون في القصر الرئاسي، بأن لبنان تأخر كثيرًا في تشكيل الحكومة، مشددا على أن البلاد لا يمكن أن تستمر من دون حكومة.

وأضاف: “يجب علينا أن نصل لنهاية هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن، ويجب على كل واحد فينا أن يتواضع قليلًا”.

وكان الحريري أعرب، في 13 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن ثقته بإمكانية تشكيل الحكومة قبل نهاية العام 2018.

لكنه أوضح، يوم الثلاثاء، أنه “لا يزال عندنا عقدة واحدة يجب أن نتخلص منها”، مضيفًا: “الوضع الاقتصادي صعب، لكن لا يعني ذلك أنه مستحيل، هناك الكثير من المشاريع والحلول والإصلاحات التي يجب أن نقوم بها”.

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون الحريري، الذي يعد الزعيم السني الأبرز في البلاد، تشكيل الحكومة بعد انتخابات برلمانية، جرت في أيار/مايو، وكانت الأولى منذ تسع سنوات، ومنذ ذلك الحين، يواجه الحريري صعوبات في تشكيلها، ناتجة عن خلافات حادة بين الأطراف السياسيين.

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