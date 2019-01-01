الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعدة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حققت قوات الجيش اليمني بمحور علب الاثنين انتصارات جديدة، في مديرية باقم شمال محافظة صعدة اليمنية، معقل ميليشيا الحوثي .

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن قوات الجيش اليمني شنّت بقيادة العميد ياسر مجلي قائد المحور هجوماً واسعاً، تمكنت خلالهُ من تحرير مواقع جديدة كانت تتمركز فيها الميليشيا الحوثية الإرهابية في مديرية باقم، وقتل ما لا يقل عن عشرة حوثيين واصابة العشرات.

وقال مصدر عسكري يمني إن الجيش حرر العديد من المواقع الاستراتيجية الجديدة التي كانت الميليشيا الحوثي الإرهابية تتمترس بها، مكبداً إياها خسائر بشرية كبيرة.

وفي وقت سابق أحرزت قوات الشرعية اليمنية ، تقدماً جديداً في جبهة مران غربي صعدة، بعد معارك ضارية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية التي تكبدت فيها خسائر فادحة.

وقال مصدر في وزارة الدفاع، وفق موقع "2 ديسمبر" الإلكتروني، إن القوات الحكومية تمكنت من تحرير جبل المجرب، وقرية أم نعيرة، وأجزاء من قرية الجارية في قلب وادي ليّة، وتكبدت المليشيات الحوثية خسائر كبيرة في العدد والعتاد، مشيراً إلى أن العشرات من جثث قتلاها ما زالت متناثرة في وداي ليّة.

ولفت مصدر عسكري، إلى أن مليشيات الحوثي الإرهابية حولت منازل المواطنين في مناطق المواجهات، إلى ثكنات عسكرية لعناصرها، وعمدت إلى تفخيخها قبل فرارها منها.

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