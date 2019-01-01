البشير يأمر بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الاحتجاجات

أخبار الآن| الخرطوم - السودان- (سونا)

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل.

وكان البشير، وعد برفع الرواتب ودعم الفئات الضعيفة، مشيراً إلى أن الحوار الجاد هو الوسيلة الوحيدة لتجاوز الخلافات.

وقال البشير، خلال كلمته بذكرى الاستقلال الـ63 أنه يسعى لتعزيز وتوسيع المشاركة السياسية دون إقصاء أحد، مشدداً على أن السودان لديها شراكات دولية وعربية متعددة لدعم الاقتصاد السودانى، ونتطلع إلى مضاعفة الجهود للبناء الاقتصادي، ونقترب من تجاوز المرحلة الصعبة والانتقال إلى الإصلاحات".

وأكد الرئيس السودانى أنه ملتزم بإجراء انتخابات 2020 في أجواء حرة ونزيهة، داعياً المعارضة للمشاركة في بناء السودان، قائلاً: "ندعو السودانيين للتوحد ونبذ العنف دعما للنسيج الاجتماعي".

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