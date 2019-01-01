الأمم المتحدة تتهم الحوثيين بنهب مساعدات اليمنيين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

وجّه برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، اتهامات لميليشيات الحوثيين بسرقة ونهب المساعدات التي يقدمها لليمنيين.

البرنامج هدد بوقف المساعدات إلى اليمن، إذا لم يكفّ المتمردون عن ممارساتهم، كما هدد بوقف التعاون معهم، كما طالبت الأمم المتحدة المتمردين بوقف سلوكهم الإجرامي.

وكان تحقيق أجرته وكالة "أسوشييتد برس"، كشف تورط ميليشيات الحوثي في سرقة شحنات المساعدات الإغاثية من أفواه الجائعين في اليمن، والاتجار بها في السوق السوداء المفتوحة في مناطق سيطرتهم ومنها صنعاء.

التحقيق أكد أن الحوثيين يقومون بتوزيع حوالي نصف المساعدات الغذائية التي تقدمها الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، فيما يتم توزيع النصف الآخر على مسلحيهم أو يبيعونها في السوق السوداء.

محافظة تعز الأكثر تضررا، أقفل الحوثيين الطرقات الرئيسية في المدينة، مما يجعل عملية إيصال المساعدات أمراً صعباً.

وخلص التحقيق إلى أن المتمردين الحوثيين يسيطرون على تدفق المساعدات في مناطقهم، مما يشكل ضغوطا على عمال الإغاثة وبالتالي دفع الرشى مقابل السماح بمرور المساعدات.

وقال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "هذه الممارسات هي بمثابة سرقة الغذاء من أفواه الجوعى".

وأضاف "يحدث هذا في الوقت الذي يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يجدون ما يكفيهم من الطعام، وهذا اعتداء بالغ، يجب العمل على وضع حد فوري لهذا السلوك الإجرامي".

وكشف التحقيق أيضا أن مسؤولين من ميليشيا الحوثي يتلاعبون أثناء عملية اختيار المستفيدين، ويتم تزوير سجلات التوزيع، ومنح المساعدات لأشخاص غير مستحقين لها وبيع بعضها في الأسواق لتحقيق مكاسب.

وهدد بيزلي ميليشيا الحوثي الانقلابية بأنه في حال عدم امتناعها عن مثل تلك الممارسات "فلن يكون لدينا خيار إلا التوقف عن العمل مع الذين يتآمرون من أجل حرمان أعداد كبيرة من المحتاجين من الغذاء الذي يعتمدون عليه".

أضاف: "سنواصل التحقيق والعمل على معالجة هذه الثغرات التي أدت إلى ما حدث من سوء استخدام للمساعدات الغذائية".

يذكر أن قرابة مليون شخص من أصل 29 مليون بالبلاد لا يحصلون على ما يكفي من الطعام، كما يعاني عشرات الآلاف من المجاعة، بفعل تسلط الميليشيات الحوثية ونهب المساعدات.

كما أعلن التحقيق ان أكثر من 10 مليون شخص في مرحلة خطيرة من انعدام الأمن الغذائي عنهم ، وحوالي 5 ملايين في مرحلة أزمة أعمق و63،500 يواجهون خطر المجاعة.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية والإمارات ودول أخرى أنفقوا في عام 2018، أكثر من 4 مليارات دولار مساعدات في اليمن.

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