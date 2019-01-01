إدانة سعودية لهجومي مانشستر والفلبين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



أدانت المملكة العربية السعودية، حادثة الطعن التي وقعت في محطة قطارات بمدينة مانشستر في المملكة المتحدة، والتفجير الذي وقع أمام مركز تسوق في مدينة كوتاباتو، جنوبي الفلبين.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، إن المملكة تعبر عن ادانتها واستنكارها الشديدين لحادثة الطعن والتفجير، وما نتج عنهما من سقوط قتلى وجرحى، مؤكداً على موقف المملكة الثابت والرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف.

وقدمت المملكة العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومتي وةشعبي المملكة المتحدة الصديقة، وجمهورية الفلبين الصديقة، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأصيب ثلاثة أشخاص بينهم ضابط شرطة عشية العام الجديد، في حادثة طعن، وقعت في محطة قطارات فيكتوريا في مانشستر بالمملكة المتحدة، فيما فتحت وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية تحقيقاً في الحادثة.

وفي الفلبين، قتل شخصان، وأصيب العشرات، الاثنين، في جنوب الصين، في انفجار عبوة ناسفة، في حين ألقت قوات الأمن الفلبينية بالمسؤولية فيه على جماعة متشددة على علاقة بتنظيم داعش.



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