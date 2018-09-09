مقتل قيادي بتنظيم القاعدة في اليمن

أخبار الآن | ابين - اليمن ( وكالات)

قُتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة الإرهابي بغارة لطائرة بدون طيار يعتقد أنها أمريكية جنوب اليمن.



مصدر أمني قال إن القيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي، علي شناع، قتل بغارة استهدفت سيارته في منطقة خبر المراقشة بمحافظة أبين اليمنية.

وأشار المصدر إلى أن شناع المكني بـ"أبو سامح الزنجباري" من أبرز قيادات التنظيم الإرهابي، وكان يعد الذراع اليمنى لزعيم التنظيم أبو حمزة جلال بلعيدي.

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وقال تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، إنه منذ منتصف عام 2017، عانى التنظيم من خسائر كبيرة في صفوف قيادييه الميدانيين بسبب عمليات مكافحة الإرهاب الدولية الواسعة في اليمن"، والتي تشنها الإمارات العربية المتحدة في حربها ضد تنظيم القاعدة الإرهابي.

وأشارت بعض الدول الأعضاء، بحسب التقرير الأممي، إلى أن "خبير المتفجرات، إبراهيم العسيري، ربما يكون قد قُتل خلال النصف الثاني من عام 2017، وبالنظر إلى دور العسيري الكبير داخل التنظيم الإرهابي؛ فإن مقتله سيشكل ضربة قوية للتنظيم.

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