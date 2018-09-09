روسيا والنظام السوري يجددان قصفهما إدلب

أخبار الآن | إدلب - سوريا (المرصد السوري)

جددت طائرات روسية و أخرى تابعة للنظام السوري غاراتها على إدلب شمال غرب البلاد بعد أن توقفت لساعات على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وقال المرصد إن مروحيات النظام ألقت أكثر من ستين برميلاً متفجراً على بلدة الهبيط ومحيطها في ريف إدلب الجنوبي، ما تسبب بسقوط قتيلين طفلين وإصابة ستة أشخاص , بينما شنت طائرات روسية عشر غارات على بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي الغربي.

وأدت الغارات كذلك الى خروج مستشفى في اللطامنة من الخدمة، غداة تضرر مستشفى آخر السبت الماضي في بلدة حاس في ريف ادلب الجنوبي. وتعرضت إدلب السبت لغارات روسية هي الأعنف منذ بدء النظام مع حليفه الروسي التلويح بشن هجوم وشيك على إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة لها، وفق المرصد السوري.

وفشل رؤساء ايران وروسيا وتركيا في قمة عقدت الجمعة الماضية في طهران في تجاوز خلافاتهم لتجنيب إدلب الخيار العسكري. ومع استمرار الغارات على إدلب، يشهد ريفها الجنوبي الشرقي حركة نزوح مستمرة حيث تم رصد نزوح مئات العائلات منذ السبت الماضي. وحذر مسؤول عن القطاع الصحي في إدلب من "الكارثة الأكبر" في سوريا في حال شنت روسيا وقوات النظام هجوما على إدلب.

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