ولي عهد أبوظبي يلتقي وزير الدفاع الأميركي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

التقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في العاصمة أبوظبي.

وكتب ولي عهد أبوظبي، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن المسؤولين بحثا تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

كما تطرقا إلى تعاون البلدين، وتنسيقهما المشترك، لمحاربة التطرف والإرهاب، وحرصهما على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة و العالم.

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ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أنهما استعرضا أيضا "الأحداث الجارية التي تشهدها عدد من الدول بمنطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لمعالجتها ومواجهتها".

كما تطرقا إلى تعاون البلدين، وتنسيقهما المشترك، لمحاربة التطرف والإرهاب، وحرصهما على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة و العالم.

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