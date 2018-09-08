قرقاش: تجنيب مدنيي إدلب الخطر أولويتنا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش أن تجنيب إدلب مواجهة دامية تعرّض المدنيين للخطر، يمثل أولوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وللمجتمع الدولي.

وأضاف قرقاش في تغريدة على موقعه على تويتر أن تقلص نفوذ ووجود الدور العربي تجاه الأزمة السورية بحاجة إلى مراجعة جادة وشاملة و دروس لا بد من استيعابها بمرارة وعقلانية.

من جهة أخرى , قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد إنه يجري حوارا روتينيا مع الرئيس دونالد ترامب بشأن الخيارات العسكرية في سوريا ، في حال تجاهل النظام السوري تحذيرات واشنطن من إستخدام أسلحة كيماوية في هجوم متوقع على إدلب الواقعة شمال البلاد.

وأضاف دانفورد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخذ قرارا باستخدام القوة العسكرية ردا على أي هجوم كيماوي في سوريا ، إلا أن واشنطن تبحث في ذلك إذا حدث مثل هذا الهجوم.

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