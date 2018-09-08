قتلى في صفوف القوات السورية والكردية بالقامشلي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قـُتل عدد من افراد قوات النظام السوري وقوات الأمن الكردية، في مواجهات بين الطرفين شهدتها مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

وذكر بيان عن الأكراد والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد القتلى بلغ 18 فردا في صفوف قوات النظام والأكراد، ويتوزع القتلى بين 11 عنصرا من قوات النظام، كانوا على متن دورية لدى مرورها على حاجز لقوات "الأسايش" في المدينة، مقابل 7 من الأكراد، بالإضافة إلى جرحى من الطرفين.

وذكر المصدر ذاته أن المواجهات وقعت في مدينة القامشلي، التي يتقاسمان السيطرة عليها.

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