قائد عمليات البصرة الجديد يعد باستتباب الأمن

أخبار الآن | البصرة - العراق - (وكالات)

وعد قائد عمليات البصرة الجديد الفريق الركن رشيد فْلَيِّحْ، الأهالي باستتباب الأمن في المحافظة.

وشدد فْلَيِّحْ على ضرورة أن يتعاون المواطنون في البصرة مع القوات الامنية التي تقوم بواجباتها في حمايتهم.

وأعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، اليوم السبت، عن قرار يقضي باستبدال قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري بالفريق الركن رشيد فليح، واستبدال مدير مديرية الشرطة في المحافظة اللواء جاسم السعدي باللواء الركن جعفر صدام.

وشهدت البصرة خلال الأيام القليلة الماضية موجة احتجاجات غير مسبوقة محلياً تخللها إحراق مقار ومكاتب معظم الأحزاب والحركات السياسية، فضلاً عن إحراق مؤسسات حكومية من أبرزها ديوان المحافظة، وإحراق القنصلية الإيرانية العامة، كما تم اقتحام مستشفى لتأهيل جرحى الحشد الشعبي، وتعرضت دور بعض المسؤولين الى محاولات اقتحام، وتم حرق دار النائبة السابقة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة.



إقرأ أيضاً:

غاضبون يقتحمون القنصلية الإيرانية في البصرة

غاضبون يحرقون مقار ميليشيات في البصرة