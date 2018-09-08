غريفيث: لم نحصل على رد من وفد الحوثيين بشأن الحضور إلى جنيف

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ​اليمن​ مارتن غريفيث على تحقيق تقدم جيد في مشاورات جنيف بشأن الوضع في اليمن ...

وذكر غريفيث، في تصريح له أنه اجتمع مع عدد من الدبلوماسيين بشأن تطورات اليمن، مشيراً إلى عدم الحصول على أي رد من الوفد الحوثي للقدوم إلى جنيف ، لافتاً إلى نيته لزيارة مسقط خلال الأيام المقبلة ولاحقا ​صنعاء​ للتباحث مع الحوثيين موضحاً انه سينقل ما تم نقاشه في جنيف إلى مسقط وصنعاء بعد لقائه بممثليهم .

وأضاف "الظروف لم تكن مواتية لوصول الحوثيين إلى جنيف"، رافضاً توجيه أي انتقاد للحوثيين بشأن عدم الحضور.

هذا واعتبر غريفيث أن عدم حضور الحوثيين لا يعتبر عائقاً أساسياً أمام العملية السلمية في اليمن.

وأكد غريفيث في حديثه على تحقيق تقدم جيد في المشاورات مع الوفد الحكومي اليمني.

وتابع "سنتشاور ونخطط من أجل عقد جلسة أخرى بشأن اليمن".

وأكد على أنه سيستمر في مهمته الدبلوماسية لإيجاد حل للأزمة اليمنية.

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