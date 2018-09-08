عشرات القتلى والجرحى في كردستان العراق

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قُتلَ وجُرحَ عشرات الاشخاص في قصف استهدف معاقل أكبر حزبيّن كردييّن معارضيّن في بلدة كوي سنجق في إقليم كرستان العراق .

وأسفر القصف عن قتل 14 شخصا، من بينهم قياديان كبيران في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض ، وإصابةِ أكثر من 40 آخرين بجروح ، بحسب مصادر طبيةٍ في إقليم كردستان العراق.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، كريم برويزي، لـ"سكاي نيوز عربية" أن القصف استهدف اجتماعا لقيادات الحزب شرقي أربيل، عاصمة الإقليم.

وبحسب برويزي "أخطأت الصواريخ مقر الاجتماع"، لكنها أصابت مقرات الحزب ومساكن المدنيين من أنصار الحزب في بلدة كويسنجق.

وأوضح أن صواريخ متوسطة المدى وطائرات بدون طيار استخدمت في القصف.

وتزامن هذا القصف مع إعدام النظام الإيراني للناشط الكردي رامين حسين بناهي رغم المناشدات الدولية والحقوقية بإيقاف الإعدام.

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