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اليماني: تصريحات غريفيث كانت ترضية للحوثيين

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني إن الحوثيين يستغلون "حرص الشرعية"، للمزيد من التعنت.

واعتبر اليماني خلال مؤتمر صحافي في جنيف، أن تصريحات المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، كانت ترضية للحوثيين على حد تعبيره ، واعتبرها تبريراً لتصرفاتهم،وأوضح الوزير أن سلوك إفشال المفاوضات ليس سلوكاً جديداً للحوثيين، فقد تأخر الوفد الحوثي، مدعياً أن الأجواء المصرية والسودانية كانت مغلقة أمامهم، مع أن الدولتين نفتا ذلك.

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واعتبر أن تصرفات الحوثيين مع بداية كل مفاوضات تعكس عدم احترامهم للشعب اليمني. وقال: نضع العالم أمام مسؤولياته في تطبيق القرارات الدولية والمبادرة الخليجية، متوقعاً أن "يكون المجتمع الدولي أكثر جدية في التعامل مع الحوثيين".

وقال اليماني إن "ما كنا نسمعه من غريفيث هو عبارات الأسف لعدم التحاق الحوثيين بالمفاوضات" مشيراً إلى أن "غريفيث انتقد الحوثيين أمامنا، وبرر موقفهم في المؤتمر الصحافي".

وأكد الوزير أن عمليات الجيش اليمني وتحالف دعم الشرعية مستمرة لاستعادة الدولة.

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