مقتل قيادي حوثي مع مرافقيه في تعز

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

لقى قيادي في ميليشيا الحوثي الانقلابيه مصرعه مع عدد من مرافقيه خلال المعارك الدائرة في مديرية المعافر جنوبي غرب محافظة تعز.

وذكر مصدر يمني ميداني، أن القيادي في الميليشيا المدعو إبراهيم محمد صالح القاضي، المكنى "أبو رداد" لقي مصرعه مع 16 من مرافقيه خلال مواجهات مع الجيش اليمني في منطقة الكدحة بمديرية المعافر، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت".

وأوضح المصدر، أن مواجهات اندلعت عقب محاولة الميليشيات التسلل باتجاه مواقع حررتها قوات الجيش مؤخراً في منطقة الكدحة، مؤكداً أن الجيش أفشل محاولة الميليشيا وأجبرها على التراجع والفرار بعد تكبدها الخسائر.

كما أكد المصدر، أن قوات الجيش تمكنت من أسر عدد من عناصر الميليشيا أثناء المعارك.

وتشهد جبهة الكدحة معارك عنيفة وسط تقدم كبير تحرزه قوات الجيش الوطني اليمني، وتقهقر كبير في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وكانت قوات الجيش الوطني سيطرت خلال الأيام القليلة الماضية على منطقة الرونه ونقيل الكورة الاستراتيجي والقريب من سوق الكدحة، بعد أن تمكنت سابقاً من دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية من سلسلة جبلية تطل على وادي الغيل والتلال الحمر، وجبل الشهداء، وجبل القهراء والمعيقم وجبل المحطة التي تقع جنوبي منطقة الكدحة.

إقرأ أيضاً:

التحالف العربي: الحوثيون معروفون بالمماطلة