مصرع قيادي حوثي كبير و16 آخرين بقصف للتحالف بالحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



لقي القيادي الحوثي العميد محمد عبدالملك عاطف قائد اللواء 190 مصرعه بجانب الكلية البحرية بمدينة الحديدة، إثر عملية تمشيط نفذتها مقاتلات الأباتشي التابعة لقوات التحالف العربي في الحديدة.

وأكدت مصادر أن القيادي العميد عاطف لقي مصرعه إثر استهدافه من قبل طيران الأباتشي في مدينة الحديدة بجوار الكلية البحرية، وقُتل إلى جانبه القيادي في جماعة الحوثي علي صلاح القيري و16 آخرون من عناصر الميليشيات الحوثية بنفس المكان المستهدف من قبل مقاتلات الأباتشي.

وقال المصدر إن مقاتلات الأباتشي التابعة لطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن تواصل عملياتها في قصف مواقع وأماكن تجمع عناصر الميليشيات الحوثية في مدينة الحديدة وفي المديريات الواقعة جنوب مدينة الحديدة بجبهة الساحل الغربي، حيث تكبدت الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد العسكري.

إقرأ أيضاً:

التحالف العربي: الحوثيون معروفون بالمماطلة