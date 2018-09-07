قرقاش: الحوثيون تعودوا على المراوغة

أخبار الآن | الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن مليشيا الحوثي غير جادة في التفاوض مع الحكومة الشرعية في اليمن.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر "تويتر"، إن الحوثيين تعودوا على المراوغة حين يشعرون بالضغط السياسي والعسكري، ، مشيرا إلى أن أزمة الوصول إلى جنيف، واشتراط إرسال مئات الجرحى إلى الخارج عشية بدء المشاورات، لا يمكن قراءته إلا من زاوية التعطيل وعدم الجدية..

وأشار قرقاش في المقابل إلى موقف الحكومة الشرعية في اليمن، مؤكدا أنه "يبرز بكل إيجابيته ومسؤوليته تجاه الحل السياسي".

وكان مارتن جريفيث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، أعلن، في بيان له الجمعة، أنه مازال يعمل لوصول وفد الحوثيين المشارك في مشاورات جنيف حول الأزمة اليمنية.

وأعلنت الأمم المتحدة، مساء الخميس، تأجيل انطلاق مشاورات جنيف لليوم الثاني على التوالي، بعد تعنت وفد مليشيا الحوثي وعدم حضوره المشاورات.

وحمّلت الحكومة الشرعية اليمنية، الانقلابيين الحوثيين مسؤولية عرقلة مشاورات جنيف، وعدم انعقادها في موعدها.

وأصدر وفد الحكومة في جنيف بيانا، أكد فيه أنه ملتزم بالبحث عن أي فرصة تخفف من معاناة الشعب؛ تماشيا مع سياسة الحكومة اليمنية التي تثبت للعالم مرة بعد أخرى أنها مع خيارات السلام المستدام، فيما دأب الانقلابيون على اختلاق الأعذار ووضع العراقيل.



اقرا ايضا

جرحى بصاروخ حوثي أطلق على نجران