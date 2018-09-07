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غارات روسية تستهدف شمال غرب سوريا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)‏

نفذت طائرات روسية غارات على مقار تابعة لفصائل معارضة في شمال غرب سوريا، ولقى خمسة قتلى على الأقل حتفهم، في وقت انتهت قمة طهران بالاتفاق على معالجة الوضع في محافظة ادلب . 

وترسل قوات النظام منذ أسابيع تعزيزات متواصلة الى محيط إدلب، تزامناً مع تصعيد قصفها المدفعي في الأيام الأخيرة على مناطق في الريف الجنوبي الشرقي بمشاركة طائرات روسية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن شن طائرات روسية غارات على مقار لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل معارضة أخرى في محيط بلدة الهبيط الواقعة في ريف ادلب الجنوبي الغربي. 

وتسببت الغارات وفق المرصد "بمقتل أربعة عناصر من حركة أحرار الشام وإصابة 14 مقاتلا آخرين على الأقل بجروح، إضافة الى مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين"، لم يعرف ما إذا كانوا مدنيين أم مقاتلين. 

 

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