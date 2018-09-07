سقوط عدد من القذائف على المنطقة الخضراء في بغداد

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اعلن المركز الإعلامي الأمني العراقي في بيان له عن سقوط 3 قذائف من طراز "هاون" على أرض خالية داخل المنطقة الخضراء في بغداد

واضاف البيان ان القذائف لم تسفر ع وقوع خسائر بشرية أو مادية، وان القوات الأمنية تشرع بعملية تفتيش واسعة بحثا عن مطلقيها.



قتلى وجرحى في احتجاجات البصرة

وفي البصرة قالت مصادر أمنية عراقية إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 14 أخرين في احتجاجات عنيفة تزامنت مع إعادة فرض حظر التجول في المحافظة.

وكان قد أحرق متظاهرون غاضبون مكاتب لأحزاب وميليشيات موالية لإيران في المدينة، في الوقت الذي تشهد فيه المحافظة حركة احتجاج بسبب الفساد، وعجز الدولة عن تأمين الخدمات الأساسية لهذه المنطقة الساحلية الغنية بالنفط.

وتأتي هذه الأحداث ضمن تظاهرات كبيرة تشهدها المحافظة، تضمنت حرق عدة مبان حكومية.

وكان مصدر أمني قد أكد نشوب حريق جديد في مبنى المحافظة، الذي خلا من تواجد أي شخص باستثناء قوات أمنية من الخارج، إلى جانب عدد من المباني الأخرى التي تعرضت للحرق.

وخلال الليالي السابقة ألقى محتجون زجاجات حارقة وعصيا حارقة على مبنى المحافظة، وبدا في وقت سابق الخميس، أن أجهزة الإطفاء تمكنت من إطفاء الحريق. لكن ألسنة اللهب عاودت الاضطرام مساء واجتاحت أجنحة أخرى تابعة للسلطة المحلية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في بغداد حظر تجول ألغته السلطات في البصرة، قبل بضع دقائق من دخوله حيز التنفيذ، ويندد المحتجون بسوء الخدمات العامة، والنقص المزمن للتيار الكهربائي والماء والبطالة المتفشية وبعجز الدولة والسياسيين.

وقتل سبعة متظاهرين يومي الثلاثاء والأربعاء قرب مقر محافظة البصرة.

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