دي ميستورا: يجب فصل المدنيين عن النصرة
أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)
شدد المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا على وجوب فصل المدنيين عن جبهة النصرة في إدلب السورية ، مضيفاً أن البيان الصادر عن قمة طهران الثلاثية يشير إلى إتفاق على معالجة الأمر فى إدلب.
وأشار دي ميستورا خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن حول إدلب إلى أن الأمم المتحدة على إستعداد للعمل مع جميع الأطراف لإجلاء المدنيين من هذه المدينة حال طلب ذلك، مضيفا ألأنه يرى معركة في إدلب ستكون مروعة على المدنيين.
و قال مسؤولون في البنتاغون إن روسيا وجهت تحذيرات، خلال الأيام الماضية، بشن هجوم على مسلحين في محيط منطقة التنف التي تنتشر فيها قوات أميركية.
و أكد مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية لشبكة "سي إن إن" أن المخاوف تتركز على قاعدة التنف التي يسيطر عليها التحالف الدولي ضد داعش الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب هؤلاء المسؤولين الذين لم يوضحوا كيف وجهت موسكو تحذيرها لواشنطن لم يلحظ أي تعزيزات للقوات البرية الروسية في الأيام الأخيرة.
وقال المسؤولون الأمريكيون إن وزير الدفاع جيمس ماتيس و رئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دانفورد على علم بهذه المعلومات.
و ذكر مسؤول أميركي قائلا "نصحناهم بالابتعاد عن التنف , ونحن مستعدون للرد".
وأضاف هذا المسؤول "لا تسعى الولايات المتحدة إلى محاربة الحكومة السورية أو أي جماعات قد تقدم لها الدعم , لكن إذا تعرضت للهجوم، فإن الولايات المتحدة لن تتردد في إستخدام القوة الضرورية والمتناسبة للدفاع عن القوات الأميركية أو قوات التحالف الدولي".
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