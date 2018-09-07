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دي ميستورا: يجب فصل المدنيين عن النصرة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)‏

شدد المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا على وجوب فصل المدنيين عن جبهة ‏النصرة في إدلب السورية ، مضيفاً أن البيان الصادر عن قمة طهران الثلاثية يشير إلى ‏إتفاق على معالجة الأمر فى إدلب.‏

وأشار دي ميستورا خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن حول إدلب إلى أن الأمم المتحدة على ‏إستعداد للعمل مع جميع الأطراف لإجلاء المدنيين من هذه المدينة حال طلب ذلك، مضيفا ‏ألأنه يرى معركة في إدلب ستكون مروعة على المدنيين.‏

و قال مسؤولون في البنتاغون إن روسيا وجهت تحذيرات، خلال الأيام الماضية، بشن هجوم ‏على مسلحين في محيط منطقة التنف التي تنتشر فيها قوات أميركية.‏

و أكد مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية لشبكة "سي إن إن" أن المخاوف تتركز على ‏قاعدة التنف التي يسيطر عليها التحالف الدولي ضد داعش الذي تقوده الولايات المتحدة ‏الأمريكية.‏

وبحسب هؤلاء المسؤولين الذين لم يوضحوا كيف وجهت موسكو تحذيرها لواشنطن لم يلحظ ‏أي تعزيزات للقوات البرية الروسية في الأيام الأخيرة.‏

وقال المسؤولون الأمريكيون إن وزير الدفاع جيمس ماتيس و رئيس هيئة الأركان ‏المشتركة جوزيف دانفورد على علم بهذه المعلومات.‏

و ذكر مسؤول أميركي قائلا "نصحناهم بالابتعاد عن التنف , ونحن مستعدون للرد".‏

وأضاف هذا المسؤول "لا تسعى الولايات المتحدة إلى محاربة الحكومة السورية أو أي ‏جماعات قد تقدم لها الدعم , لكن إذا تعرضت للهجوم، فإن الولايات المتحدة لن تتردد في ‏إستخدام القوة الضرورية والمتناسبة للدفاع عن القوات الأميركية أو قوات التحالف الدولي".‏

 

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