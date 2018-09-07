حظر تجوال في البصرة العراقية وحرق مقار حكومية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

اعلنت قيادة عملياتِ البصرة حظر التجوالِ في انحاء المحافظة إلى اشعار اخر ، وافاد مصدر أمني أن مجموعات مجهولة قامت باحراق عددٍ من مقار الاحزب السياسية

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كما تمت مهاجمة دوائر ومبانٍ حكومية بعد اِحراقِ مبنى مجلسِ المحافظة بالكامل ، فيما تجددتْ التظاهراتُ المطلبيةُ في المحافظة ، وكانتْ وزارة الصحة العراقية اعلنت أنّ الاحداثَ الاخيرة اَدتْ لسقوطِ ستةِ قتلى وعشراتِ الجرحى.

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