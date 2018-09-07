أدلة امريكية على استعداد النظام لاستخدام الكيماوي في إدلب

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

قال جيم جيفري، المبعوث الأمريكي الجديد بشأن سوريا، إن هناك "أدلة كثيرة" على استعداد قوات النظام السوري لاستخدام أسلحة كيماوية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

وبحسب وكالة "رويترز"، حذر "جيفري" من أن أي هجوم على آخر منطقة كبيرة خاضعة لسيطرة المعارضة، سيكون "تصعيدا متهورا".

وأضاف للصحفيين: "أي هجوم هو عمل مرفوض بالنسبة لنا، وتصعيد متهور، وهناك أدلة كثيرة على أنه يجري إعداد أسلحة كيماوية".

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