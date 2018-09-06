قرقاش: السلوك المخزي لـ "الإصلاح" لن يثنينا عن تأدية المهمة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن السلوك المخزي الموجه من قبل " الإصلاح " في حضرموت وبعض مناطق الجنوب تجاه رموز الإمارات وتحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية في اليمن، لن يثني عن تأدية المهمة.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "السلوك المخزي تجاه رموز الإمارات والتحالف في حضرموت وبعض مناطق الجنوب والتي يوجهها الإصلاح لن تثنينا عن تأدية المهمة، قناعتنا أنها أقلية حزبية لا تريد لليمن الخير والتحالف في سعيه لتثبيت الاستقرار لن تهزه هذه التصرفات".

على صعيد اخر أكد أنور قرقاش في وقت سابق ، أن الإمارات ترحب ضمن مشاركتها في قوات التحالف العربي في اليمن، بمحادثات السلام التي تبدأ في جنيف برعاية الأمم المتحدة، مشيراً إلى حثها كذلك جميع الأطراف اليمنية على المشاركة بشكل بنّاء في المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة سعياً للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية.



وقال الدكتور أنور قرقاش عبر حسابه الرسمي على تويتر : إن “معاناة اليمن في أعقاب الانقلاب على الحوثيين لا يمكن أن تنتهي إلا من خلال عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة



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