فرنسا: مستعدون لضرب أهداف سورية إذا استخدِم الكيمياوي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



قال قائد الجيش الفرنسي، إن قواته مستعدة لضرب أهداف في سوريا، إذا استُخدِمَت أسلحة كيمياوية في هجوم إدلب.

مصدر عسكري فرنسي ذكر أن هناك مؤشرات على أن روسيا تريد الانتهاء من هجوم إدلب بنهاية العام.

الأمم المتحدة حذرت مؤخرا من أن هجوماً واسع النطاق على المحافظة سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة .

وفي كلمة أمام مجموعة صغيرة من الصحافيين، قال قائد القوات المسلحة، فرانسوا لوكوانتر، إنه يتوقع القضاء على أفول تنظيم "داعش" بنهاية نوفمبر

كما عبرت الأمم المتحدة عن خشيتها من نزوح نحو 800 ألف شخص، فيما دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص، ستيفان دي مستورا، إلى تجنب "حمام دم"، مشيراً إلى تقارير إعلامية تفيد أن سوريا حددت 10 سبتمبر/أيلول مهلة للتوصل إلى حل قبل شنّ هجوم شامل على المحافظة.

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