صواعق رعدية ممطرة في مكة المكرمة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أظهرت مقاطع فيديو متداولة، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها رياح شديدة وصواعق رعدية ممطرة في مكة المكرمة.

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، حيث من المتوقع تعرُّض أجزاء من العاصمة المقدسة لهطول أمطار متفرقة مصحوبة برياح مثيرة الأتربة والغبار.

وقد أهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، بالجميع للتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبُعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

ووجَّه المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل حمزة مطير، جميع الجهات الصحية ممثلة في المستشفيات والمراكز الصحية بمنطقة مكة المكرمة، برفع حالة الطوارئ نتيجة لموجة الأمطار التي تشهدها مكة المكرمة.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، أن «صحة مكة» شددت على ضرورة تعزيز أقسام الطوارئ في المستشفيات بالكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة وسيارات الإسعاف، ووضعها في حالة استعداد لأي طارئ قد يحدث جراء الأمطار.

وأشار إلى أن توجيه المدير العام تضمن الاستعداد التام والجاهزية لاستقبال الحالات المتوقعة جراء هطول الأمطار، مؤكداً وجود تواصل بين مديري المستشفيات وإدارة الطوارئ والأزمات للحالات الطارئة والحرجة.

وأفاد بأن إدارة الطوارئ والأزمات جاهزة وتعمل على مدار الـ24 ساعة للتنسيق ونقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات التي أنهت استعداداتها للحالات الطارئة كافة.

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