المغرب يضبط خلية تابعة لداعش

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكنت السلطات الأمنية في المغرب، من تفكيك خلية إرهابية مؤيدة لتنظيم داعش، تنشط في مدينتي تِطْوَان وأكادير.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية عن تفكيك الخلية المكونة من ثلاثة أفراد، أعمارهم بين 25 و26 سنة، ينشطون بمدينتيْ تِطْوَان شمال المغرب وأكادير جنوبها .

وتم ضبط أسلحة بيضاء وبذلة عسكرية ومخطوطات تشيد بالفكر المتطرف وتحرض على العنف، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية خلال عمليات التفتيش والمعاينة.

وأكدت التحريات أن المشتبه فيهم الذين أعلنوا مبايعتهم لزعيم داعش، وكانوا بصدد التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة بواسطة عبوات ناسفة ومواد سامة.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم للقضاء فور انتهاء التحقيقات التي تجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة

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