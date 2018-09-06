المئات يفرون من جنوب إدلب خشية هجوم مرتقب

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

فر مئات المدنيين من جنوب شرق محافظة إدلب السورية بحثاً عن ملاذ في الشمال خوفاً من هجوم وشيك لقوات النظام السوري حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وقال المرصد إن المدنيين نزحوا من ريف إدلب الجنوبي الشرقي باتجاه ريف حلب الغربي وعفرين شمال البلاد , مشيرا الى أنه وثق نزوح نحو ألف شخص.

وترسل قوات النظام منذ أسابيع تعزيزات إلى محيط إدلب استعداداً لعملية عسكرية تزيد المخاوف الدولية من وقوع كارثة إنسانية على نطاق لم تشهده البلاد منذ بدء الأزمة السورية قبل أكثر من سبعة أعوام. و تأتي حركة النزوح بعد أن إستهدفت قوات النظام جنوب شرق إدلب بقصف مدفعي ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وحذرت الامم المتحدة والمجتمع الدولي من أن هجوما واسع النطاق على محافظة إدلب سيؤدي الى كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء النزاع السوري عام 2011 والذي خلف 350 ألف قتيل حتى الآن. كما عبرت الامم المتحدة عن خشيتها من نزوح نحو 800 ألف شخص، فيما دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستافان دي مستورا إلى تجنب "حمام دم" مشيرا إلى تقارير إعلامية تفيد بأن سوريا حددت العاشر من أيلول/سبتمبر مهلة للتوصل إلى حل قبل شن هجوم شامل على المحافظة.

إقرأ أيضا :

مشاهد مؤلمة: شاهدوا الدمار في مدينة بنغازي الليبية