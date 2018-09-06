الاحتجاجات المتصاعدة توقف العمل في ميناء أم قصر بالعراق

أخبار الآن | البصرة - العراق (وكالات)

تسببت الاحتجاجات المتصاعدة بمحافظة البصرة العراقية في توقف العمل في ميناء أم قصر للبضائع، الذي يُعد من أهم وأكبر موانئ البلاد ويقع بالقرب من الحدود العراقية الكويتية.

ميناء أم قصر يستقبل واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر إلى البلد الذي يعتمد بنسبة كبيرة على المواد الغذائية المستوردة، وامتداد الاحتجاجات إلى الميناء يزيد المخاوف من الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن موظفين في الميناء قولهم إنه جرى تعليق جميع العمليات في الميناء، فيما يواصل محتجون إغلاق مدخل الميناء.

الاحتجاجات، التي انطلقت في البصرة في 6 يوليو/تموز، ووصلت إلى بغداد في 12 من الشهر ذاته، لا تزال تطالب بتحسين الخدمات الحكومية، خصوصا الكهرباء ومياه الشرب، إلى جانب مطالب سياسية تطالب بتغيير نظام الحكم في العراق، وتأسيس حكومة إنقاذ وطني، وإنهاء الوجود الإيراني في البلاد.

ويقول سكان في البصرة، التي يعيش فيها أكثر من مليوني نسمة، إن إمدادات المياه تلوثت بالملح، الأمر الذي يعرضهم للخطر خلال شهور الصيف القائظ. ونقل مئات الأشخاص للمستشفى بعد شرب هذه المياه.

واستخدمت قوات الأمن، الأربعاء، الغاز المسيل للدموع وأطلقت أعيرة نارية في الهواء في مسعى لتفريق المحتجين. ووفقا لمصادر صحية فقد أصيب المحتج القتيل في رأسه بقنبلة دخان خلال الاشتباكات.

وزاد مقتل 5 محتجين خلال الاشتباكات مع قوات الأمن يوم الثلاثاء من الغضب. وقالت مصادر أمنية وصحية إن 22 من أفراد الأمن أصيبوا في أعمال العنف قبل يومين، بعضهم بسبب قنبلة دخان.

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