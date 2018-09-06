احراق مقر ميليشيات عصائب أهل الحق في البصرة

أخبار الآن | البصرة - العراق- (وكالات)

أفادت وسائل اعلام بأن متظاهرين غاضبين أحرقوا مقرا لمنظمة عصائب اهل الحق التي يتزعمها هادي العامري في منطقة الطويسة وسط المدينة.

عمليات الحرق طالت أيضا مبنى استراحة المحافظ في شارع الكورنيش، فضلا عن احتراق مبنى مجلس محافظة البصرة، الذي قالت مصادر محلية إنه ناجم عن تماس كهربائي.

واندلع حريق في مبنى مجلس محافظة البصرة من دون أن تتبين أسبابه، في وقت انطلقت مظاهرات جديدة في المدينة.

وسائل إعلام محلية ذكرت أن الحريق اندلع في إحدى قاعات المجلس وأن فرق الدفاع المدني تحاول إخماده.

يأتي الحريق بعد يوم على إضرام مجهولين النار في مبنى مديرية بلديات البصرة وسط المحافظة.

وتحدثت وسائل الإعلام عن خروج مظاهرات جديدة بعد ساعات على رفع حظر التجول الذي فرضته السلطات لفترة قصيرة في وقت سابق الخميس.

وتشهد البصرة منذ أيام احتجاجات واسعة ضد تردي الأوضاع في المحافطة، تخللتها عمليات تخريب ومواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن سقوط ضحايا.

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