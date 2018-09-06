إصابة 37 شخصاً في نجران بعد اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



اعترضت قوات الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية في اليمن، صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي من محافظة صعدة على مدينة نجران، وقد تم اعتراضه وتدميره في الجو، إلا أن تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية قد تسبب في إصابة 37 شخصاً،

وتمت معالجة 14 إصابة في نفس الموقع من قبل الهلال الأحمر ، وتضررت 19 سيارة و15 منزلاً جراء سقوط شظايا الصاروخ، كما تم توفير الإيواء لعدد 35 فرداً من 4 أسر.

وفور وقوع الحادث، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية في اليمن رصدت صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي من محافظة صعدة على مدينة نجران.

وأوضح أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ، و"نتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية مما تسبب في إصابة 23 شخصاً، جميع إصاباتهم إصابات طفيفة ولله الحمد".

وقد بلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن 189 صاروخاً تسببت في استشهاد 112 مدنياً من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن.

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