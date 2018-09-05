هايلي: مجلس الأمن سيناقش الوضع في أدلب الجمعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قالت سفيرة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة نيكي هايلي، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الجمعة اجتماعا بشأن الوضع في محافظة إدلب السورية محذرة النظام السوري من استخدام أسلحة كيميائية قبل هجوم عسكري متوقع هناك.

وأوضحت هايلي أن غالبية أعضاء المجلس يؤيّدون عقد الاجتماع. لافتة إلى أن مسالة "إدلب خطيرة".

وأعادت هايلي التذكير بالتحذيرات الأخيرة التي وجّهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري لاستعادة السيطرة على محافظة إدلب.

وقالت "لقد قال الرئيس لإيران وروسيا وبشار الأسد أن لا يهاجموا، لا تسمحوا بشنّ هجوم كيميائي على شعب إدلب".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هايلي قولها "لا يمكنهم التدخّل بأسلحة كيميائية"، وحذّرت من أنّه "إذا تم استخدام الأسلحة الكيميائية، فإنّ الولايات المتّحدة ستردّ".

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