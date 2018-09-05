شروط حوثية قد تعيق مفاوضات جنيف

أخبار الآن | جنيف - سويسرا (وكالات)

رجحت مصادر عدم وصول وفد الحوثيين في موعدهم إلى جنيف، مضيفة أنهم وضعوا شروطاً جديدة قد تعيق المفاوضات.

المصدر قال إن الوفد الحوثي يشترط السماح بنقل جرحاهم خارج صنعاء للعلاج.

مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة كشف أن المشاورات المقرر إجراؤها بين أطراف النزاع اليمني، الخميس، القادم ستتناول 3 ملفات وتستمر ثلاثة أيام.

وفي صنعاء، أكدت مصادر مقربة من قياة الميليشيات الانقلابية أن وفدهم إلى المشاورات لن يغادر اليوم، فيما يصل وفد الحكومة الشرعية اليوم إلى جنيف.

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأممي مارتن غريفيث بسفراء الدول الـ 18 الراعية للعملية السياسية في اليمن، قبل أن يعقد مؤتمراً صحافياً، في وقت لاحق اليوم، لشرح ترتيبات المشاورات غير المباشرة المقرر أن تستمر 5 أيام بين طرفي الأزمة اليمنية لبحث إجراءات بناء الثقة.

والملفات الثلاثة هي الأسرى والمعتقلون وفتح ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية، وإعادة فتح مطار صنعاء، ولن تلتقي الأطراف بشكل مباشر إلا في الجلسة الافتتاحية فقط، بحسب مصدر أممي.

وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، كشف في تغريدة له على "تويتر" أن الرئيس هادي وجه فريقه التفاوضي بتضمين إطلاق سراح جثة الرئيس السابق علي عبدالله صالح وبعض أفراد أسرته القابعين في سراديب الانقلابيين، وكذا بقية الأسرى من قيادات سياسية ونشطاء ورجال إعلام.

خطوة هادي وصفها الأرياني بأنها جاءت لطي صفحة الماضي وما شابها من خلافات وانقسامات حادة بين مختلف التيارات السياسية اليمنية، كما أنها تفتح أملاً جديداً لبناء مستقبل قادم في اليمن.

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