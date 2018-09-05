ايران ترسل قوات للقتال في إدلب

أخبار الآن | ادلب - سوريا (وكالات)

انتقلت قوات إيرانية إلى سوريا للمشاركة في عمليات إدلب المرتقبة، آخر منطقة كبيرة تسيطر عليها فصائل المعارضة وفق ما اكده مصدر صحفي.

المصدر قال إن هناك تأكيدات لقادة الحرس الثوري الإيراني تفيد بأن العمليات سوف تبدأ خلال أيام بدعم روسي.

يأتي هذا قبل القمة المقرر عقدها في العاصمة الإيرانية طهران بحضور قادة روسيا وتركيا وإيران.

ولم يبين المصدر عدد القوات الإيرانية، ولكنه أكد أن العشرات من قوات الحرس الثوري وميليشيات البسيج ذهبوا يوم الأربعاء إلى سوريا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله، اليوم الأربعاء، إن الوضع العسكري في محافظة إدلب، سيصبح أوضح بعد قمة مقررة في طهران يوم الجمعة.

يذكر أن ن روسيا وإيران تدعمان النظام السوري، وتدعم تركيا فصائل معارضة.

حذرت الولايات المتحدة، الثلاثاء، النظام السوري من أنها سترد "بسرعة وبالطريقة المناسبة" إذا استخدمت السلاح الكيمياوي ضد الشعب السوري، في حين يجري الإعداد لهجوم وشيك على محافظة إدلب قالت الأمم المتحدة إنه قد يؤدي إلى كارثة إنسانية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال، الثلاثاء، إن طائرات حربية روسية استأنفت الضربات الجوية على محافظة إدلب السورية الواقعة تحت سيطرة المعارضة بعد توقف دام 22 يوماً.

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